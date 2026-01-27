Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Polícia prende mais um suspeito de assalto a Maria Prata em SP

A jornalista é casada com o apresentador Pedro Bial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:03)
Zoeira
jornalista maria prata, na praia, segurando um boné com uma das mãos. no boné se lê out of office.
Legenda: Maria Prata fez um relato sobre o assalto no Instagram.
Foto: Reprodução.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nessa segunda-feira (26), o segundo suspeito de participação no assalto sofrido pela jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial.

O crime ocorreu na última quinta-feira (22), na região da Lapa, quando ela caminhava com a filha de 6 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem detido faz parte de um grupo especializado em roubos com uso de motocicletas. No sábado (24), um primeiro integrante da quadrilha já havia sido preso no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul.

Conforme o registro policial, o criminoso que abordou a vítima desceu de uma moto utilizando uma bolsa de entregador. Ele anunciou o assalto, exigiu joias e o celular de Maria Prata e ainda a obrigou a informar a senha do aparelho antes de fugir.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem é Maria Prata, jornalista e esposa de Pedro Bial, assaltada em São Paulo

As investigações apontaram que a ação foi planejada e executada por mais de uma pessoa. Imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações revelaram a atuação de três motocicletas, em um esquema classificado pelos investigadores como “comboio tático”.

Uma Honda CG azul foi usada diretamente na abordagem, enquanto uma Honda PCX azul teria dado suporte à ação. Já uma Honda CG Cargo branca circulava com o grupo antes, durante e depois do crime, auxiliando na vigilância do local e na fuga.

Os veículos foram identificados por meio de radares e câmeras inteligentes espalhadas pela cidade, inclusive pouco antes do assalto. A partir da identificação da terceira moto e da suspeita de que os envolvidos residiam em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a Polícia Civil acionou a Guarda Civil Municipal da cidade.

O segundo suspeito foi abordado por volta das 15h30, na Avenida Governador Mário Covas. Ele utilizava o mesmo capacete registrado nas imagens do crime. Ao ser questionado, negou envolvimento no assalto e não conseguiu explicar a procedência da motocicleta. Em depoimento, afirmou já ter cometido roubos anteriormente. Diante das provas reunidas, a polícia pediu a prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça.

Assalto

Maria Prata relatou o assalto nas redes sociais e fez um desabafo, afirmando inclusive que não conseguia dormir após o episódio. “Minha cabeça é um replay sem fim de áudios e imagens de uma situação que ninguém deveria passar na vida”.

Em outro trecho, relatou o impacto do crime na filha: “Dora passou o dia falando sobre isso, processando, perguntando, querendo entender o que foi aquilo, quem era aquele cara, por que ele queria o telefone, a senha, a aliança, por que isso acontece”.

A SSP informou que as investigações seguem em andamento para localizar e responsabilizar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

jornalista maria prata, na praia, segurando um boné com uma das mãos. no boné se lê out of office.
Zoeira

Polícia prende mais um suspeito de assalto a Maria Prata em SP

A jornalista é casada com o apresentador Pedro Bial.

Redação
Há 1 hora
Francisco e Boinha são conhecidos nas redes sociais por conteúdo de humor.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, é internado em estado grave

Ele está hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
Há 2 horas
Imagem mostra Ana Paula coberta por gosma vermelha durante segundo Sincerão do bbb 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
27 de Janeiro de 2026
ALINE CAMPOS BBB 26.
Zoeira

Aline Campos publica carta após saída do BBB 26

Artista falou sobre sua passagem pelo BBB 26.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o momento do embate no Sincerão.
Zoeira

BBB 26: Sol Vega protagoniza noite de brigas com Juliano Floss e Ana Paula

Veterana se exaltou no Sincerão, discute no intervalo da dinâmica e vira centro dos embates da noite.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Centro do gramado durante a dinâmica.
Zoeira

BBB 26 modifica ‘Sincerão’ e movimenta as redes sociais; veja reações

Dinâmica voltou a contar plateia mas em outro formato.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Confira como foi o segundo Sincerão do BBB 26

Temas do Sincerão foram escolhidos pelo público de casa.

Redação
26 de Janeiro de 2026
BBB 26.
Zoeira

Público escolhe temas do Sincerão do BBB 26 por meio de voto

Votação foi encerrada durante o ao vivo do programa.

Redação
26 de Janeiro de 2026
foto dos participantes Breno, Samira e Marciele durante primeiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

O que esperar do segundo ‘Sincerão’ do BBB 26?

O jogo promete movimentar ainda mais os ânimos dos participantes na véspera do paredão.

Redação
26 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Britney Spears no Rock in Rio 2001.
Zoeira

Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

Fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Colagem com Gabi e Samira.
Zoeira

BBB 26: Gabi diz que Samira se tornou uma ‘decepção’ após voto no Paredão

A discussão também envolveu Chaiany, que afirmou não querer ser alvo de comentários pelas costas.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pedro deitado na cama em um quarto do BBB.
Zoeira

Pedro, do BBB 26, ainda não foi intimado pela Polícia do RJ por importunação

O vendedor ambulante desistiu do programa após tentar beijar à força outra participante. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico.

Redação
26 de Janeiro de 2026
foto da cantora Britney Spears em tapete vermelho.
Zoeira

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

Esse seria o retorno da princesinha do pop aos palcos, após um hiato de quase 8 anos.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Túlio Gadêlha deitado em uma cama de hospitalar, com roupa hospitalar, explicou nas redes sociais que precisou ser internado.
Zoeira

Túlio Gadêlha é internado no México durante viagem com Fátima Bernardes

Deputado precisou mudar planos de férias após ser diagnosticado com vírus e adiar retorno ao Brasil.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoa de cabelo escuro, usando um vestido sem mangas rosa‑vivo, em frente a um painel laranja com texto branco parcialmente visível. A pessoa aparece com os braços abertos, transmitindo uma postura expressiva ou acolhedora.
Zoeira

Cearense Katiuzia Rios substitui Datena em programa na TV

Mudança na emissora será realizada no dia 2 de fevereiro.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cantor Harry Styles em uma cozinha, provando algo de uma concha grande com uma expressão divertida, usando um suéter amarelo e gravata vermelha.
Zoeira

Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Cantor fará dois shows na Cidade em julho.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Da esquerda para direita: homem branco de cabelo liso e castanho, com barba e bigode castanhos e trajando blusa e calça pretas e tênis branco; homem negro de cabelo raspado, bigode e barba rala, com blusa preta e calça jeans; homem negro com cabelo em tranças amarrao, bigode e barba pretos, blusa azul marinho e calça brilhosa.
Zoeira

Parcial da enquete BBB 26 mostra um dos brothers com mais de 50% dos votos

Os participantes Brigido, Matheus e Leandro são os emparedados desta semana.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Brigido preparando uma refeição no fogão, em um ambiente de cozinha extravagante e multicolorido, do BBB 26.
Zoeira

Brigido teria entrado no BBB 26 com estratégia para divulgar o Legendários, diz colunista

Antes do reality, participante teria dito a aliados que pretendia usar o programa para divulgar o movimento cristão.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Maxiane e Marcelo, do Big Brother Brasil, sentados na grama sintética, a mulher com cabelos escuros e o homem de boné, em um momento de conversa ou reflexão.
Zoeira

Maxiane chama Ana Paula de 'oportunista' após rompimento no BBB 26

Sister criticou postura da ex-aliada e diz que aproximações no jogo seriam motivadas por interesse.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Milena, participante do BBB 26, em pose de preocupação. ela está sentada com a mão no queixo.
Zoeira

Milena acredita que é dependente emocional de Ana Paula no BBB 26

Após formação do segundo paredão, sister desabafou na madrugada e preocupou aliada sobre possível eliminação.

Redação
26 de Janeiro de 2026