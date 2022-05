Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo de quinta-feira (19)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta quinta-feira (19), ao 45º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Waldisney afirma para Violeta que Roger está com os cristais e vai ter que engolir eles, mas não por muito tempo. Éric conversa com Poliana e diz que sentiu ela triste no final da gravação. Ela explica que estava tudo bem e que ele arrasou nas cenas. Eugênia vai conversar com Helô na escola a respeito do bullying que Pedro está sofrendo.

Otto vai até a casa de Davi para obter informações do sequestro. Roger nota Otto saindo do apartamento do seu prédio. Jefferson arruma as coisas para ele ir embora, Gleyce ajuda ele arrumar as coisas com coração partido. Glória questiona Roger sobre o roubo dos cristais. Helena conta para Song que beijou João e que foi perfeito e o assunto começa a espalhar pela escola.

O porteiro declara a Roger que Otto foi visitar Davi. Éric anuncia para a turma inteira sobre novo casal na área; Helena toma atitude na frente de todos os colegas. O resultado do processo seletivo de Brenda e Raquel é anunciado. Helena e João vão direto para a coordenação depois do acontecimento na frente de todos da turma. Tânia pergunta para Otto sobre o que conversou com Davi.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.

