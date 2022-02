Pedro Scooby promete parar de fumar se Paulo André voltar do paredão do BBB 22

A ida de Paulo André ao paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22 deixou as emoções de Pedro Scooby mexidas. Na área externa da casa, na madrugada de segunda-feira (21), os brothers conversaram sobre as indicações. Jade Picon perguntou para Pedro Scooby se ele pararia de fumar caso Paulo André retornasse da dinâmica de terça-feira (22).

"Se o PA voltar, você vai para de fumar até o final do programa?", questionou a influencer. Paulo André interrompeu: "Não! Fala 'para a vida'...".

Pedro Scooby concordou com o atleta olímpico: "Não vou nem voltar", disse o surfista.

Pedro Scooby comenta com Jade Picon atos de Douglas Silva

O surfista também conversou com a influenciadora digital sobre falas de Douglas Silva. "Todo mundo está no quarto agora com o PA como se nada tivesse acontecido. Eu cantei essa pedra!" diz o surfista.

"Essa é a parada. No final, tudo acontece do jeito que o DG coloca! Porque ele que veio com a ideia de não votar nas meninas, ele que deu a ideia de votar na Laís. Ele vem falando, falando... É porque ele é meu brother, porque não sei porque fui acreditar. Eu estou sentindo que estou traindo meu próprio coração", afirmou o carioca.

A influenciadora perguntou, em seguida: "E quem iria concordar em votar na Jessi junto com você?" "O PA, provavelmente. E o Gustavo também", declarou Pedro Scooby.