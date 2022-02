Patrícia Abravanel 'desmente' fala de Tiago Abravanel no SBT e ironiza cena do BBB 22

Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, ganhou uma homenagem da tia Patrícia Abravanel em programa ao vivo, neste domingo (20). O humorista Alexandre Porpetone imitou as ações do ator no BBB 22. A filha do dono do SBT chegou a desmentir, em brincadeira, a informação que ela não teria o telefone dele ligando-lhe.

No palco do "Programa do Silvio Santos", o humorista fez uma sátira ao momento do BBB 22 que ficou conhecido na web como “parto humanizado” de Tiago Abravanel. Na cena, o ator foi consolado por vários participantes após cair no choro com a saída de Naiara Azevedo no reality.

Veja cena:

Enquanto vc dormia, o Jogo dos Pontinhos retratando o Tiago Abravanel na saída da Naiara Azevedo do #BBB22 kkkk #JogoDosPontinhos #ProgramaSilvioSantos #RedeBBB pic.twitter.com/BpqenvjDdr — Bruno  (@BrunoGuedes8) February 21, 2022

No Instagram, a filha de Silvio Santos disse que a iniciativa da brincadeira foi sua e reafirmou a torcida por Tiago.



“Fizemos uma graça cheia de amor para homenagear Tiago Abravanel. Ti, estamos com você!”, escreveu.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn