Panorama completo de megaoperação no RJ será revelado no Fantástico

O programa do "Fantástico" deste domingo (2), que inicia às 20h30, mostrará um panorama completo da megaoperação policial no Rio de Janeiro. A cobertura completa irá traçar um panorama da guerra contra o domínio de uma facção criminosa na segunda maior cidade do país.

Em reportagem especial de Carlos de Lannoy, os bastidores vão mostrar:

Processo de linha de montagem de armamentos pesados a serviço do crime;

Funcionamento das fábricas clandestinas capazes de produzir até 3,5 mil fuzis por ano;

Além disso, a repórter Lilia Teles esteve na Serra da Misericórdia, onde a população encontrou a maioria dos corpos depois do conflito com a polícia. No caminho, entre os complexos da Penha e do Alemão, ficaram roupas, mochilas e cápsulas de bala.

O quarto episódio da série “Terra: Ainda Temos Tempo” e o segundo episódio do “Mentes Digitais” também irão ao ar.

Que horas começa o Fantástico hoje (2)?

O Fantástico vai ao ar logo após o Domingão com Huck, às 20h30, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h35.