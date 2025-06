A quarta temporada de "O Urso" estreia nesta quarta-feira (25), no Disney+. É a primeira vez que o lançamento da série acontece simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Todos os dez novos episódios ficarão disponíveis a partir das 21h (pelo horário de Brasília).

Em entrevista recente ao canal ExtraTV, no YouTube, Jeremy Allen White, ator que interpreta Carmen Berzatto, deu detalhes breves sobre o que o público pode esperar do novo ano da série: "As pessoas vão ver rostos familiares, alguns novos... Mas acho que a quarta temporada é sobre ajudar as pessoas a seguir em frente", comentou.

VEJA O TRAILER DA 4ª TEMPORADA

Qual a história de 'O Urso?'

Com ambientação em Chicago, a série acompanha Carmen na busca por administrar e revitalizar o restaurante "The Beef", deixado pelo irmão, Michael Berzatto (Jon Bernthal), em testamento.

Durante as três últimas temporadas, o público pode acompanhar o cotidiano estressante da cozinha chefiada por Carmen, enquanto ele lida com traumas não resolvidos.

O comando da cozinha é dividido com Sydney Adamu (Ayo Edebiri), que entra no "The Beef" para aprender com Carmen a como se tornar uma chef. A cozinha também é composta por Richie (Ebon Moss-Bachrach), Marcus (Lionel Boyce), Tina (Liza Colón-Zayas) e "Sugar" (Abby Elliott), a irmã de Carmen.

O que aconteceu na 3ª temporada?

No último ano da série, o "The Beef" se transformou no "The Bear", um restaurante cuja proposta é apresentar a Chicago uma gastronomia sofisticada, mas aliada às origens simples do estabelecimento. As mudanças no menu, no entanto, não agradaram toda a equipe, gerando desacordos e diversas brigas.

Enquanto o restaurante passa por problemas, a vida de Carmen também está fora dos eixos. Ele ainda reflete sobre a briga com a namorada, Claire (Molly Gordon), no fim da segunda temporada, e agora, se sente distante dos funcionários da cozinha.

Quem também segue rumo próprio é Sydney. Ao final da temporada, ela recebe uma proposta de emprego tentadora, que a faz ficar dividida entre o sonho de ter um negócio próprio e abandonar os amigos no "The Bear".

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari