Jeremy Allen White e Molly Gordon, do elenco de 'The Bear', são flagrados aos beijos

A vida amorosa do ator Jeremy Allen White anda agitada. Semanas após terminar com a cantora Rosalia, o astro de "The Bear" foi flagrado aos beijos com a atriz Molly Gordon, também integrante do elenco da série de sucesso da Disney+. As informações são do site TMZ.

Os artistas levaram o relacionamento para fora das telinhas e foram vistos trocando carícias em Los Angeles nessa quarta-feira (25). Em fotos recentes, Jeremy aparece ainda abrindo a porta do carro para Molly, enquanto a abraça.

Veja também Zoeira Atriz Danna Paola, da série 'Elite', fala sobre breve romance que teve com Neymar: 'Ele é engraçado' Zoeira Onde o rapper P Diddy está detido? Prisão é conhecida como 'inferno na terra'

O flagra aconteceu no dia do aniversário de Rosalia, colocando um fim nas especulações dos fãs que ainda torciam pela volta do casal nas redes sociais. A estrela espanhola, inclusive, deu uma grande festa para comemorar o aniversário em Paris, mas a ausência do ator foi notada pelo público e pela imprensa.

Rumores sobre o fim do relacionamento entre Jeremy e Rosalía circulavam há meses. Eles foram vistos juntos em clima de romance pela primeira vez no final de 2023 e, desde então, trocavam beijos em público. A última aparição do agora ex-casal havia sido em julho deste ano.