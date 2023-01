O que significa ser 'planta' no BBB? Relembre 10 participantes 'inimigos' do entretenimento

A primeira semana do BBB 23 está sendo bastante movimentada, cheia de novos formatos, dinâmicas e formação de alianças. Apesar do pouco tempo de jogo, o público começou a desenhar o perfil do elenco que integra a casa mais vigiada do país.

Por meio das redes sociais, os telespectadores especulam sobre a personalidade dos brothers e já até elencaram fortes candidatos ao cargo de 'plantas' da edição.

O fato é que muita coisa ainda há de acontecer no decorrer do programa e o jogo pode virar, mas Tina, Amanda, Bruno Gaga, Marília, Cristian e Marvvila já aparecem entre esses nomes.

Perfis de participantes do BBB

Seja no grupo Pipoca ou Camarote, já passaram pelo BBB, em mais de duas décadas de programa, personagens recorrentes como os caubóis, os 'bombados', as 'patricinhas', os jogadores, os 'cancelados', os barraqueiros e, no outro extremo, as chamadas plantas.

O que é ser 'planta'?

É definido como planta o brother ou sister que passa pelo reality mais como decoração, sendo mero figurante ao enredo da temporada.

No geral, são pessoas que demoram a se posicionar e evitam se comprometer com questões polêmicas no jogo, se eximindo em momentos chaves da competição. Alguns, o público até chega a esquecer que estão dentro da casa pela falta de atitude e participação.

A 'planta' tem um perfil mais quieto, discreto, tímido e introspectivo. A falta de comprometimento e ação durante o jogo também pode ser uma estratégia, já que algumas 'plantas' ganharam a simpatia do público no decorrer das edições.

Alguns têm vida longa na disputa por passarem despercebidos e não representarem ameaça aos demais, recebendo, assim, poucos votos no confessionário, já que personagens polêmicos ou de enredo mais conturbado geralmente viram o alvo da casa.

Por outro lado, ao não demonstrarem opiniões e posicionamentos firmes, não geram entretenimento para o público. Já os que se entregam às dinâmicas e se envolvem no jogo são mais lembrados pelos telespectadores, têm mais chances de cativar fãs e continuar na mídia após o programa.

Alvo de críticas

Passar a maior parte do tempo isolado do restante do grupo e fora das principais conversas da casa também é motivo de julgamento.

Um dos críticos do perfil 'planta', o ex-apresentador do reality Tiago Leifert já reclamou da falta de protagonismo de alguns integrantes. Para o jornalista, planta não vence reality show.

No BBB 22, a ex-sister Brunna Gonçalves rebateu os colegas de confinamento que a definiram como 'planta'. "Prefiro ser planta do que ser cancelada“, declarou, à época.

Já Pocah, no BBB 21, se defendeu das críticas por dormir muito e não interagir com o restante do elenco. Segundo ela, era uma forma de escapar dos problemas e das confusões, evitar intrigas e "esquecer" a saudade da família.

Relembre 10 'plantas' de edições passadas no BBB

Gyselle (BBB 8)

Legenda: Gyselle foi vice-campeã do BBB 8. Mesmo assim, não escapou do título de 'planta' no decorrer da edição Foto: Reprodução/Tv Globo

Mirla (BBB 9)

Legenda: Ao se apresentar no início do BBB 9, Mirla se definiu como uma mulher 'moleca', mas não conseguiu a simpatia do público Foto: Reprodução/TV Globo

Gabriela Flor (BBB 17)

Legenda: Gabriela Flor foi a primeira confinada a se despedir do BBB17 Foto: Reprodução/TV Globo

Mari Gonzalez (BBB 20)

Legenda: Apesar de ser considerada planta, Mari Gonzalez protagonizou momentos hilários no BBB 20, foi longe no jogo e conquistou a simpatia do público Foto: Reprodução/TV Globo

Victor Hugo (BBB 20)

Legenda: A passagem de Victor Hugo no BBB 20 foi marcada por briga com Manu Gavassi e paixão pelo colega de confinamento Guilherme Foto: Reprodução/TV Globo

João (BBB 21)

Legenda: Apesar de ter muitos aliados, o público sentiu falta do posicionamento de João no BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo

Thais (BBB 21)

Legenda: 'Turista' e 'planta' foram alguns dos apelidos dados a Thais no BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo

Pocah (BBB 21)

Legenda: Pocah foi criticada por dormir muito e perder momentos importantes do game Foto: Reprodução/TV Globo

Vyni (BBB 22)

Legenda: Apesar de ter entrado como um dos favoritos na casa do BBB 22, o cearense Vyni saiu com alto percentual de rejeição Foto: Reprodução/Globo

Tiago Abravanel (BBB 22)

Legenda: Além de ter desistido do programa, Tiago Abravanel foi apontado como 'inimigo do entretenimento' por fazer poucas movimentações no jogo Foto: Reprodução/TV Globo

Brunna Gonçalves (BBB 22)

Legenda: Brunna Gonçalves, dançarina e esposa de Ludmilla, foi criticada pela falta de participação no jogo Foto: Reprodução/TV Globo

