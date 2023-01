A Casa de Vidro do BBB 23 começa oficialmente nesta terça-feira (10), segundo informou a produção do programa nas redes sociais, em um shopping do Rio de Janeiro. Os candidatos a brothers e sisters da nova edição do reality show estarão expostos ao público e começarão a disputa por duas vagas no programa.

A casa foi montada no Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em uma estrutura de vidro, os participantes poderão interagir com os espectadores, movimentar os fãs e correr atrás da tão sonhada vaga na disputa pelo prêmio. Um homem e uma mulher serão escolhidos para entrar no confinamento.

"Os detalhes da dinâmica serão explicados hoje pelo apresentador Tadeu Schmidt, que durante o intervalo da novela ‘Travessia’ vai aparecer para contar, em primeira mão, o horário de início da casa e os detalhes da ação", explicou, em nota, a produção do Big Brother Brasil.

Até então, a data de divulgação dos nomes da edição não foi divulgada. O esperado é que os novos participantes se definam em dois grupos: os famosos do 'Camarote' e os anônimos do 'Pipoca'.

Onde está a Casa de Vidro do BBB 23?

O local da Casa de Vidro do BBB 23 é o Parque Shopping, onde também foi montada a Casa de Vidro do BBB 20. Na última quinta-feira (5), o espaço recebeu uma limpeza e ainda teve o parquinho infantil desmontado temporariamente.

A Casa de Vidro é uma das dinâmicas mais lembradas pelos fãs do Big Brother Brasil. Por meio dela, vários participantes já entraram na casa para reconfigurar o jogo, como foi o caso dos participantes Larissa e Gustavo no BBB 22, que se aliaram a diferentes grupos no confinamento.