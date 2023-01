Filha de Tadeu Schmidt comemora namoro com estudante de Psicologia após se declarar queer

Filha mais velha de Tadeu Schmidt , Valentina Schmidt comemorou, neste sábado (7), um ano de namoro com o estudante de Psicologia, Chistiano Donnelly Vaz, nas redes sociais.

Em junho de 2022, Valentina revelou que se identificava como queer, uma identidade fora da noção de binária de homem e mulher, na qual a pessoa transita entre as noções de gênero, mas sem seguir os padrões.

A declaração dela nas redes sociais teve repercussão e o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt afirmou que nada havia mudado com a declaração da filha.

Neste final de semana, ela aproveitou a celebração de um ano de namoro, para se declarar para o namorado por meio do Instagram.

"Um ano. 365 dias. 525600 minutos com você! Obrigada por ser o melhor companheiro do mundo e por cada alegria que você me traz todos os dias. Feliz dia 7 pra gente", postou Valentina, que é atriz.

O que é queer?

Termo em inglês, 'queer' pode ser traduzido, de forma literal como "estranho". Uma das letras do movimento LGBTQIA+, a expressão é usada como forma de reconhecer pessoas que não se encaixam em padrões impostos pela estrutura heteronormativa.

As pessoas que se reconhecem como queer transitam entre as noções de gênero e mesmo de sexualidade que poderiam ser consideradas 'padrão'.

Na publicação feita em junho de 2022, a própria Valentina explica um pouco da própria identidade.

"Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade. Orgulho de amar quem eu quiser. (...) Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu", escreveu em publicação.

O apresentador do BBB também falou sobre a revelação da filha, durante edição do Papo de Segunda, da GNT, que foi ao ar em novembro de 2022.

"Para mim, não mudou absolutamente nada. Não dá nem para dizer que a acolhi porque, num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", contou Schmidt.