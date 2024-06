O que é 'Tina'? Entenda droga que viralizou após depoimento de influencer sobre uso

O influenciador Marcos Sato A. P. viralizou nos últimos dias após compartilhar com seus seguidores do TikTok um relato sobre uma recaída com a metanfetamina, droga também conhecida como "tina". Nas redes sociais, o influenciador se descreve como "adicto em recuperação e metido a blogueiro" e busca conscientizar as pessoas sobre as consequências do uso das drogas e do processo de recuperação.

No vídeo, Marcos explica que estava sumido das redes sociais por conta da recaída com a metanfetamina e diz o que acarretou o uso mais recente da substância. Ele conta que foi procurado por uma pessoa no Instagram, que lhe ofereceu a droga por um preço muito inferior do que já havia visto.

No entanto, o tiktoker contou aos seguidores que os efeitos não correspondem aos mesmos das outras vezes em que ele usou a substância, o que o fez acreditar que a droga estava misturada com outras substâncias mais fortes.

"Eu tive uma recaída, infelizmente. Foi um dia só, mas esse um dia se demonstrou um inferno total, porque duraram quatro dias de mania. Fico me cutucando, eu estou machucando todo meu rosto, apertando meu rosto, passando a pinça, eu fico arranjando meus dentes, como você podem ver, eu estou com a boca meio enrijecida e eu fico vendo farelo de coisa no chão, pego e coloco na boca, achando que é substância. Então assim, eu estou num aspecto terrível, não queria que ninguém passasse por isso, por isso estou aqui me apresentando", diz Marcos em seu relato no TikTok.

O relato do influenciador repercutiu nas redes sociais e, no Twitter, os internautas se referem a droga como "tina", mas afinal, o que é essa substância?

O que é Tina?

'Tina' é um termo popular utilizado para se referir ao cristal de metanfetamina, uma droga estimulante poderosa que afeta o sistema nervoso central. A metanfetamina pode ser encontrada em várias formas, incluindo pó e comprimidos, mas a forma de cristal é especialmente perigosa devido à sua alta pureza e potencial para causar dependência rapidamente.

Segundo informações do portal Tua Saúde, a metanfetamina é uma substância psicoativa sintética, derivada da anfetamina, que causa sensação de euforia, aumento do estado de vigília e agitação, sendo muitas vezes usada de forma ilegal como droga de abuso, e produzida em laboratórios ilegais em forma de pó, comprimido ou cristais.

A substância produz diversos efeitos no organismo, já que aumenta de forma potente neurotransmissores cerebrais, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Quando fumada ou injetada, a metanfetamina chega à corrente sanguínea e ao cérebro rapidamente, promovendo prazer intenso e imediato que pode durar apenas alguns minutos.