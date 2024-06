Matteus Amaral, do BBB 24, é acusado de fraudar cota racial para ingressar em faculdade

Meses após sair do BBB 24, Matteus Amaral, o Alegrete, está sendo acusado de fraudar cotas no Instituto Federal Farroupilha (RS), no ano de 2014. Segundo documento de classificação dos candidatos obtido pelo site Notícias da TV, o ex-BBB aparece na lista de aprovados no sistema de cotas raciais.

Conforme informado pelo site, existem dois editais do IFFar referentes a 2014. Em ambas as listas de classificações, Matteus de declara "preto". Até a última atualização desta matéria, ele não havia se manifestado sobre o assunto.

Durante o reality, o vice-campeão contou que estudou apenas até o quinto semestre do curso de Engenharia Agrícola. De acordo com Matteus, foi preciso trancar a matrícula para cuidar da avó, que estava doente.

O sistema de cotas do Brasil é por autodeclaração. Por essa razão, existem os processos de heteroidentificação para verificar a autoria das informações raciais declaradas durante inscrições em certames. A lei de cotas foi sancionada em 29 de agosto de 2012, pela então presidenta Dilma Rousseff.