Deniziane conta como foi primeiro encontro com Matteus e Isabelle

Após ficar com um carão ao ver os VTs de Matteus e Isabelle juntos na final do BBB 24, nesta terça-feira (16), Deniziane jurou que não há mal-estar entre os três. A fisioterapeuta fez a afirmação em entrevista concedida a jornalistas depois do encerramento da 24ª edição do reality show.

Anny falou abertamente sobre Matteus, com quem teve um breve envolvimento antes de ser eliminada. Lembrando que a ex-sister terminou o que tinham antes de deixar a casa.

"Não tem como se arrepender se você não sabe do futuro. Eu agi conforme as minhas ações naquele momento", avaliou, ao ser questionada se estava arrependida por ter dando um fora no gaúcho antes de deixar a atração.

Anny também enfatizou que, no contato rápido que tiveram durante a final, ela cumprimentou os dois. "Lá dentro do programa, eu cumprimentei ela, cumprimentei ele, só acho que não mostrou, né? Não tenho essa rixa que as pessoas criaram não, tá?", garantiu.

Antes da final, quando foi abordada no aeroporto pela equipe do portal Leo Dias, ela disse que a torcida ia para o ex. Já ao ser indagada se torcia para que Matteus e Isabelle continuassem juntos após o término do BBB, a ex-sister foi categórica: "Eu não vou te responder isso. Isso é muito íntimo", disse. Em seguida, ela contou que espera conversar com o rapaz em algum momento: “Essa é uma coisa que será entre nós dois, sabe”.