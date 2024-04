Vanessa Lopes participa da final do BBB 24 e comenta estado de saúde: 'Tô ótima'

Mesmo ganhando poucos minutos no ar na final do BBB 24, Vanessa Lopes conseguiu ser um dos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter). Isso porque ela deu uma resposta do estilo "sincerona" e despreocupada ao apresentador Tadeu Schimidt quando perguntada sobre como estava após a saída conturbada do reality show. A tiktoker apertou o botão da desistência em 19 de janeiro.

"Tô ótima, tomando meus remédios, indo no psiquiatra", disse a brasiliense, sem cerimônia. Os internautas acharam curiosa a forma leve e realista de como ela falou sobre si mesma.

Veja também

Algumas pessoas disseram ser iguais à ex-integrante do BBB. Outros reconheceram o quão essencial foi a participação dela nesta edição do programa. E teve quem enalteceu a procura por apoio psicológico. "Assumir publicamente é de uma força tremenda", disse uma pessoa. "Tadinha, mas ela falar isso sem vergonha foi louvável, saúde mental nunca foi tão importante", refletiu outro. "Achei bonito ela falar isso, tirar o estigma de qualquer tratamento médico é fundamental", analisou mais um. "Eu na festa de fim de ano da firma quando o patrão pergunta como eu estou...", brincou um rapaz.

Relembre

Após sair da casa, Vanessa Lopes passou pouco mais de dois meses afastada das redes sociais. Quando retornou ao Instagram, em 30 de março, a influencer falou sobre a experiência de medo e ansiedade, claustrofobia e a busca por alívio em atividades cotidianas.

A ex-sister expressou medo de sair de casa e ser vista como "louca". "Medo e alívio… Ansiedade… Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser ‘louca’ (doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça…", desabafou.