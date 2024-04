Na final do BBB 24, VTs de Matteus beijando Isabelle e Deniziane geram reações

Antes de sair o resultado do grande vencedor do BBB 24, o vice-campeão Matteus passou por um momento de tensão e virou assunto nas redes sociais, nessa terça-feira (16). Sentado no sofá, ao lado de Davi e Isabelle, os outros finalistas, ele reviu passagens do reality show como momentos com Deniziane, que estava no jardim da casa, também acompanhando os VTs.

Após o flashback, Tadeu apertou as mãos de Anny e a câmara focou imediatamente no gaúcho. Matteus estava sorrindo, mas aparentemente nervoso. Ao longo do programa, o VT especial dele também mostrou os beijos e flertes do rapaz com Anny e Isabelle. O brother chegou a tapar o rosto com as mãos quando viu o beijão que deu na cunhã. Já Deniziane permaneceu séria.

Os internautas não perdoaram e fizeram comentários irônicos nas redes sociais. "Passando mal com a câmera dando um close no Alegrete na hora que mostrou a Deniziane kkkkkkk eles são o cão mesmo", escreveu um usuário do X, antigo Twitter, ainda na noite desta terça-feira (16). "Meu Deus, não queria estar na pele do Matteus nesse momento... que climão!", pontuou outra pessoa na mesma plataforma. "Os closes na cara da Anny, eu estou passando mal", comentou outra pessoa. "A produção colocando no rosto da Anny na hora do beijo do Matteus com a Isabelle", reagiu uma internauta. "Eles focando na Anny na hora do beijo", escreveu mais um.