Em áudio vazado, Fernanda revela que ainda não recebeu dinheiro dos prêmios do BBB 24

Um áudio em que a ex-BBB Fernanda Bande relata não ter recebido os prêmios que ganhou no Big Brother Brasil 24 vazou e repercutiu nas redes sociais.

Na gravação, divulgada no Instagram do jornalista Leo Dias, Fernanda fala que "não tem dinheiro". "Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai”, diz a carioca no áudio.

Em seguida, ela revela que alguns cachês podem ser depositados em até três meses. “Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe?", relata.

"Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo”, ressalta a ex-BBB.