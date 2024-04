Matteus diz ter se sentido culpado por eliminação de Deniziane do BBB 24

Vice-campeão do BBB 24, Matteus confessou ter se sentido culpado com a eliminação de Deniziane do reality show. Eles viveram um affair no programa, antes de o gaúcho ter um relacionamento com Isabelle.

“Passei uns dois ou três dias com um vazio no peito que só eu sabia”, disse ele no Bate-Papo BBB.

Veja também

“E nem era pela minha pessoa em si. Eu gostava muito dela, ela foi muito minha parceira. Me senti culpado porque, como falei, ela disse que não queria se envolver com ninguém. Eu fui no intuito de não ficar com ninguém. Queria dançar, me divertir ao máximo. Mas sabia que lidar com os sentimentos das pessoas é algo sério”, completou.

Matteus ainda disse que quer conversar com Anny fora do reality show e pediu desculpas. “A gente não tem mais nada, mas eu quero conversar com ela, pedir perdão. Me desculpa se fiz alguma coisa para te prejudicar, não foi a minha intenção. Tudo o que eu fiz foi tentando fazer com que a gente aproveitasse mais aquele momento”.