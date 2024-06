Quem saiu de A Grande Conquista? Catia Paganote é a quinta eliminada com 27,92%

Catia foi eliminada durante a quinta Zona de Risco da mansão, nessa noite de quinta-feira (13), em A Grande Conquista 2, da Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 27,92%, ela acabou saindo da atração.

Com o resultado, que contrariou a parcial da enquete do Diário do Nordeste, os participantes Fernando e Hadad, que também estavam na berlinda com a conquisteira, continuam no reality show.

Catia foi enviada para a Zona de Risco após receber o maior número de votos da casa na última terça-feira (11).

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na terça, os donos da mansão, Geni e Fernando, entraram em consenso e indicaram Taty Pink para a berlinda, com a justificativa de "movimentar" a disputa. A cantora ficou chateada com a escolha.

Entre os conquisteiros, Fernando foi o todo-poderoso mais votado e foi o segundo a entrar na versão preliminar da Zona de Risco. No cara a cara, Katia recebeu mais indicações e fechou o trio da berlinda.

Ainda nessa noite, Liziane usou seu poder, passando todos os votos de Fellipe para Rambo, mas isso não alterou o resultado.

Na Prova da Virada, Taty Pink venceu e se livrou da berlinda, indicando Hadad para seu lugar.