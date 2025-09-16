Nova temporada de 'The White Lotus' será ambientada na França, confirma HBO

Ainda sem previsão de gravações ou estreia, a quarta temporada da premiada série "The White Lotus" terá como cenário a França. A HBO confirmou a informação na segunda-feira (15). A região da Côte d’Azur desponta como favorita para receber as filmagens.

De acordo com o site Deadline, o Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, da rede Four Seasons — localizado em Nice e próximo a Cannes — é o principal cotado para ambientar a nova trama.

Cada temporada da antologia criada por Mike White se passa em uma filial da rede fictícia de hotéis, em parceria com o grupo de luxo.

Veja também Zoeira ‘Superman’ estreia na HBO Max nesta sexta-feira (19)

“França, com certeza, mas detalhes e locação serão confirmados”, disse Casey Bloys, chefe de programação da HBO, após a cerimônia do Emmy Awards.

No mesmo evento, Parker Posey, indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante de Drama pela terceira temporada, reforçou que o próximo enredo será mesmo no sul da França. “Mike White está lá agora. É onde será a quarta temporada”, declarou. Ainda não há confirmação se sua personagem, Victoria Ratliff, retornará.

A terceira temporada de The White Lotus recebeu 23 indicações ao Emmy, em sua maioria para categorias de atuação, mas não levou nenhum troféu. “A série pode ter sido vítima do próprio sucesso com tantas indicações”, avaliou Bloys.