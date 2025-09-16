‘Superman’ estreia na HBO Max nesta sexta-feira (19)

O aguardado filme “Superman”, sucesso de bilheteria da DC Comics, estará disponível no catálogo da HBO Max a partir desta sexta-feira (19). Já no sábado (20), o longa estreia na programação linear do canal HBO, dentro do selo “Do Cine pra HBO Max”, que leva grandes lançamentos do cinema para a TV e o streaming em sequência.

Dirigido por James Gunn, a produção apresenta David Corenswet no papel de Clark Kent/Superman, em sua luta contra o icônico vilão Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult. O elenco também conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane e participações especiais de heróis clássicos da DC, como Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Senhor Incrível (Edi Gathegi).

A estreia marca o pontapé inicial do novo universo cinematográfico da DC, sob comando de Gunn, que já confirmou sua direção em outros projetos. Entre eles está “Supergirl: Woman of Tomorrow”(“Supergirl: Mulher do Amanhã”), previsto para 2026, além de um longa sobre o vilão Cara-de-Barro e uma nova produção da Mulher-Maravilha.

James Gunn, que já havia conquistado público e crítica com “Guardiões da Galáxia Vol. 3” e “O Esquadrão Suicida”, aposta em uma abordagem que mistura ação épica e desenvolvimento de personagens, buscando consolidar a nova fase da DC nos cinemas.

Nas redes sociais, o protagonista David Corenswet celebrou a chegada de Superman à HBO Max, destacando a oportunidade de mais fãs conhecerem sua versão do herói.