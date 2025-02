Confira tudo que você precisa saber sobre a nova temporada de 'The White Lotus'

A nova temporada da série 'The White Lotus' estreia neste domingo no streaming da Max e as expectativas são altíssimas entre os fãs da história. Já no terceiro ano de produção, os novos episódios foram gravados na Tailândia, fazendo paralelo com os anteriores, que usaram como cenário o Havaí e a Itália.

Nos anos anteriores, 'The White Lotus' começou a temporada mostrando a descoberta de um corpo. O cenário é sempre um resort de luxo homônimo, e a série se dispõe a voltar no tempo para contar como os fatos levaram ao mostrado no início. A nova temporada vai começar da mesma forma?

Veja também Zoeira Quem saiu do The Masked Singer neste domingo (16)? Veja quem era Jesuíno de 'Cordel Encantado' Zoeira Kim Sae-ron, atriz sul-coreana de ‘Cães de Caça’, é encontrada morta aos 24 anos

Nessa ansiedade para acompanhar o novo ano da trama criada por Mike White, reunimos alguns detalhes importantes para já saber sobre a nova temporada.

Novos atores

Assim como nas outras duas temporadas, 'The White Lotus' receberá novos atores e atrizes. Entre eles estão a também comediante Parker Posey, Michelle Monaghan (Missão Impossível, Vestida para Casar), Jason Isaacs (Saga Harry Potter), Leslie Bibb, Tayme Thapthimthong e Dom Hetrakul.

Além deles, quem também entra para o elenco é a cantora Lisa, do grupo Blackpink, junto de Christian Friedel, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Charlotte Le Bon, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius e Aimee Lou Wood.

Locações paradisíacas

Quem acompanha a série já sabe que ela não brinca quando o assunto é mostrar cenários de tirar o fôlego. Dessa vez, informações confirmaram que as gravações aconteceram no Four Seasons Koh Samui, no Anantara Mai Khao Phuket e em Bangkok.

Em anos anteriores, a produção também usou instalações da rede Four Seasons para as gravações, passando por Resort Maui at Wailea e o San Domenico Palace, em Taormina, na Itália.

Nova trama

Foi Mike White que entregou parte da história do novo ano. O formato é semelhante, mas assim como foi da primeira para a segunda, toda a história se transformará.

"A primeira temporada focou em dinheiro, a segunda em sexo… Acho que a terceira temporada será uma sátira divertida sobre a morte e a espiritualidade oriental", disse o criador da série, Mike White.

Ele, inclusive, falou sobre a expectativa. "Essa temporada será um White Lotus em escala gigante. Vai ser mais longa, maior e mais louca. Não sei o que o público vai achar, mas estou muito empolgado—e isso, pelo menos para mim, já é um ótimo sinal", disse em entrevista à Entertainment Weekly.