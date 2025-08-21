'Não me acho tão gato assim', diz Cauã Reymond sobre fama de galã

No elenco de "Vale tudo" como César, o ator Cauã Reymond foi o convidado do "Lady Night", programa apresentado por Tatá Werneck no Multishow, nests quarta-feira (20). Durante a conversa, o ator surpreendeu ao contar que, apesar de ser considerado um dos maiores galãs da televisão, só passou a se achar bonito depois dos 35 anos de idade.

“Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar. Mas comecei a me achar assim mais a partir dos 35. E hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos”, disse o ator, que atualmente tem 45 anos.

Questionado por Tatá sobre o que mudou em sua percepção, Cauã destacou o papel da terapia nesse processo de autoconhecimento. “Cara, análise. Tive uma infância, a primeira infância com muitos acontecimentos, podemos dizer assim, difíceis”, revelou.

Apesar de não assumir o relacionamento na mídia, Cauã tem sido visto nos mesmo locais que a ex-participante de reality show Luana Mandarino. Ela é modelo e ficou nacionalmente conhecida após participar da primeira temporada do reality show "Rio Shore", exibido pela MTV em 2021.