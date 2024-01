Morre Beto Gabriel, humorista de 'A Praça é Nossa', aos 66 anos

Beto Gabriel Sdrigotti, de 66 anos, morreu nesta quarta-feira (10). O anúncio do falecimento foi publicado pela filha do ator de "A Praça é Nossa", nas redes sociais, nesta quinta-feira (11).

"E as cortinas se fecharam para seu último show nessa terra. Descansa em paz, pai", escreveu. O velório do artista acontece, nesta quinta-feira (11), no Parque Jardim das Flores, em Joinville, em Santa Catarina.

O papel de destaque do artista foi o personagem Tibúrcio, o Gaúcho da Praça, no humorístico do SBT, que o interpretou em 2011.

"Representante comercial, percorria o sul e o sudeste do Brasil. Mas o talento de Beto Gabriel estava no humor. Criou personagens marcantes para os palcos, estúdios de rádio e TV", relatou o amigo e colega César Júnior, produtor da NDFM Joinville.

O artista também teve aparições no Show do Tom, entre 2004 e 2011. Ficou conhecido pelo bordão "tchê".