Veja fotos reais do acidente que inspirou o filme 'A Sociedade da Neve' da Netflix

Aclamado no Festival de Veneza, "A Sociedade da Neve", filme disponível na Netflix, pode ser um dos indicados ao Oscar 2024, na categoria de Melhor Filme Internacional. O cineasta JA Bayona, responsável pela obra, compartilhou fotos da queda do avião na sua conta do X, antigo Twitter, na última segunda-feira (8).

Responsável pelo filme, JA Bayona compartilha imagens reais e bastidores de filmagem no X

O site Sociedad de la Nieve também mostra quem são os sobreviventes do acidente aéreo e detalhes sobre os dias em que eles passaram sem resgate. O cineasta responsável pela obra também compartilhou um vídeo mostrando os atores e os personagens reais que eles interpretam.

The actors and the real people they portrayed. A video.



Los actores y las personas reales que interpretaron. Un vídeo.

Sinopse do filme

A trama acompanha a história dos passageiros a bordo do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que caiu na década de 1970, e demorou cerca de 70 dias para o resgate de 16 pessoas. Ao todo, eram 45 passageiros, deste 29 sobreviveram a queda. Contudo, apenas 16 retornaram a cidade de origem.

Veja outras fotos dos sobreviventes e do acidente

Passageiros a bordo do voo 571 da Força Aérea Uruguaia

Sobrevivente do do voo 571 da Força Aérea Uruguaia

Numa Turcatti foi uma das pessoas que impulsionou a última e sucedida expedição para conseguir o resgate

Sobreviventes do voo 571