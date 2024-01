Modelo Caroline Francischini passa por cirurgia após diagnóstico de câncer no útero

A modelo Caroline Francischini, de 34 anos, passou por uma cirurgia, na manhã desta quinta-feira (11), após ser diagnosticada com câncer no útero. Ela está internada na clínica Pro Matre, em São Paulo. Em entrevista à revista Quem, a top model afirmou que está bem e sob cuidados médicos.

"Estava adiando há muitos meses essa cirurgia e acabou virando um câncer no útero. Estou internada, mas bem. Estou esperando a médica para conversar", disse ela.

Caroline revelou que se preocupa com sua recuperação e falou sobre o desejo de voltar ao trabalho em breve. "Na verdade, não me assustei, eu só queria que terminasse a espera e a cirurgia fosse feita para voltar ao trabalho. O que mais me preocupa é a recuperação", comentou.

Segundo a modelo, não foi necessário retirar o útero na cirurgia. "Ainda não tenho que retirar nada, só preciso acompanhar de agora em diante", explicou.

Caroline ainda afirmou que a previsão é que, em duas semanas, ela volte à rotina normal. "Acredito que vou ter que ficar afastada do trabalho por mais ou menos uns 15 dias, com algumas restrições, e depois volto à vida normal", revelou.

Francischini é uma modelo brasileira que já desfilou para grifes como Max Mara, Fendi e Celine. Ela é mãe de Valentina, de 11 anos.