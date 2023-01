Morre atriz Gina Lollobrigida, ícone do cinema italiano, aos 95 anos

A atriz Gina Lollobrigida, musa do neorrealismo italiano, morreu nesta segunda-feira (16) aos 95 anos. A notícia foi informada inicialmente pela agência ANSA, que relembrou a internação da artista em um hospital em Roma.

Principais filmes

Legenda: Atriz era ícone do cinema italiano Foto: AFP

Lollobrigida atuou em filmes como "O Diabo Riu por Último", com o ator Humphrey Bogart, e "Quando Explodem as Paixões", contracenando com Frank Sinatra. Na época, ficou conhecida pela sensualidade, recebendo o apelido de "maggiorata", termo utilizado para definir atrizes italianas que encantavam o público.

Além do papel como atriz, a artista formou nome como fotógrafa e escultora, logo após se afastar do mundo do cinema.

Até o momento, segundo a ANSA, a assessoria oficial da artista não informou o motivo da morte.

Carreira e vida de Gina Lollobrigida

A repercussão do trabalho de Gina ficou mais evidente na década de 1950, quando ele representou o renascimento italiano logo após a Segunda Guerra Mundial.

Ela também fez participações em longas como "O Corcunda de Notre Dame", de 1956, "Quando setembro vier" de 1961, "Mar louco", de 1963, e "Noites de amor, dias de confusão", de 1968.

Fora das telas e do meio artístico, ela resolveu entrar para o ramo da política. Em 1999, ela se candidatou a uma vaga no Parlamento italiano e chegou até mesmo a se candidatar a uma vaga ao Senado do país ano passado, mas não se elegeu.