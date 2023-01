Supremmas abre show de Gloria Groove com performance de Beyoncé e aborda valorização de arte drag

Nome em alta no cenário drag, Supremmas abriu o show da cantora Gloria Groove com uma performance de Beyoncé, na noite de sábado (14). No palco montado no Centro de Eventos do Ceará, com dançarinos e até efeitos pirotécnicos, Emma falou sobre o atual cenário artístico na capital cearense.

Ao som de "Crazy In Love", o público cearense viu a mesma coreografia das apresentações da cantora americana na interpretação de Emma. No show, a cearense usou look com vários detalhes espelhados.

Assista à entrevista:

Em entrevista, Emma explicou como foi o primeiro encontro dela com Gloria Groove.

Supremmas Artistas Drag e influenciadora digital Eu fui contratada para abrir uma performance da Gloria quando ela tinha acabado de lançar 'Bumbum de Ouro'. Foi a primeira vez que vi Gloria na minha vida. Eu olhei para ela e disse assim: 'Meu Deus! Olha o corpo da mãezinha. É assim que eu quero ser'. E olha onde a gente tá hoje?".

Ainda no bate-papo, a drag cearense falou sobre os desejos dela para o cenário artístico em 2023. "Eu quero que não só tenha jobs para drags no Ceará, mas quero que os promoters valorizem a arte e tratem drags como artistas. Queremos em2023, valorização com dignidade. como no show com Gloria".

Sucesso nas redes sociais

No TikTok, Emma conta com 1.4 milhão de seguidores com mais de 25 milhões de curtidas. No Instagram, ela soma 230 mil seguidores.

Nas redes sociais, ela conta de forma cômica casos engraçados da vida do cearense, além de interpretações únicas de memes.