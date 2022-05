Michelle Barros anuncia saída da Globo após 12 anos na emissora

Michelle Barros, apresentadora da TV Globo, anunciou sua saída da emissora após 12 anos. A jornalista fez um longo desabafo nas redes sociais para revelar a decisão ao público, nesta quinta-feira (12).

Na trajetória da comunicadora no canal, estão trabalhos como repórter, apresentadora dos principais telejornais em São Paulo e coberturas do Carnaval.

No desabafo, Michelle fala sobre a vontade de se dedicar à televisão. "Eu sabia o que queria. Há 7 anos passei a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo. Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evolui! Vocês me deixaram à vontade para opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede — tal qual a vida", disse ela que ainda listou seus outros desafios, como o comando do estúdio Globeleza em São Paulo durante as transmissões do Carnaval.

Na publicação, Michelle falou sobre alguns detalhes da demissão e sua história na emissora.

"Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo. E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito. Aos 42 anos, 22 deles no jornalismo, decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas. Estou mergulhando no desconhecido, escancarando as portas, com borboletas na barriga e uma vontade imensa de aprender. (...) Pedi à Ana Escalada, minha chefe e amiga, para sair da empresa. Estou me colocando à disposição do novo! Aberta ao que vier!", afirmou.

Novos projetos

Barros ainda disse aos fãs que irá se dedicar a novos projetos. "Vou me dedicar às redes sociais, falar de comunicação com vocês por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, vou fazer eventos, encontros, jornadas… Vou concluir a minha graduação em direito no fim do ano e devo incluir esse conteúdo — de direito autoral nas redes sociais e direito digital — nas nossas pautas na internet", disse ela.

No desabafo, a jornalista ainda disse que "tentou", e internautas especularam que seria uma indireta sobre ela estar insatisfeita e em busca de mais espaço na emissora, já que ela frequentemente era escalada apenas para substituir os apresentadores titulares.

"Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver! A nossa vida é o que a gente faz dela. E eu sempre vou poder dizer: “Eu tentei!” Obrigada, de coração, a todos! Por tudo!", finalizou a jornalista.