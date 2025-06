McDonald's terá combo especial para 'F1' com miniaturas de carros do filme; veja valores

Miniaturas dos carros do filme 'F1', que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (26), serão vendidas no McDonald's em todo o País a partir desta quarta. As réplicas podem ser adquiridas individualmente ou em um combo do lanche Quarterão com Bacon.

Duas miniaturas estarão disponíveis nas lojas e no delivery da rede de fast food. Uma delas vem as cores da marca norte-americana e a outra com a pintura da equipe APXGP, escuderia ficcional do protagonista do filme, vivido pelo ator Brad Pitt.

Caso o desejo seja garantir a miniatura sozinha, os modelos saem por R$ 74,90 cada. Já se a opção for por meio do combo com o Quarterão com Bacon, o valor pode ir de R$ 99,90 até R$ 116,70, variando conforme os locais onde o lanche será comprado.

Outras ações

Essa, inclusive, não será a única ação de divulgação do filme em solo brasileiro. Em São Paulo, a fachada do Méqui 1000, na Avenida Paulista, já está decorada com bandeiras quadriculadas, semelhantes a da Fórmula 1, e um carro da competição.

Enquanto isso, outro restaurante vai exibir uma réplica de carro da F1 na entrada da unidade. Por lá, um simulador de corrida estará disponível nos finais de semana, entre 28 de junho e 20 de julho.