MC Poze do Rodo rebate acusações de ex-empresário sobre agressões

O cantor MC Poze do Rodo rebateu as acusações de agressão feitas pelo seu ex-empresário, Renato Medeiros, nesta quinta-feira (9).

Em entrevista ao programa 'Balanço Geral RJ', da TV Record, Renato disse que levou bastante "paulada" de Poze e de parceiros do cantor.

"Ele [Poze do Rodo] não foi só o mandante. Ele me bateu muito também. Me deu paulada, muita paulada", alegou o ex-empresário.

Em publicação nas redes sociais, na noite desta quinta, Poze do Rodo disse que Renato está mentindo.

O artista citou uma briga, mas não revelou estar na discussão. "Automaticamente discutiu com o menor que desconfiou dele, os dois caíram na porrada", disse Poze.

Acusação de furto

A assessoria de Poze enviou uma nota ao programa 'Balanço Geral RJ' acusando Renato de ter furtado uma joia do cantor.

O motivo da discussão teria sido a descoberta do suposto crime, ainda segundo a assessoria.

Poze aproveitou o vídeo publicado nas redes sociais para acusar o ex-empresário. "O cara me roubou. O certo é isso, o cara me roubou e eu tenho a prova", disparou.