Marielza, do BBB 5, foi a primeira a sair do reality por motivo de saúde
Henri Castelli também teve que deixar o programa da Globo após ter uma convulsão.
Henri Castelli foi retirado do BBB 26 nesta quarta-feira (14) após enfrentar problemas de saúde dentro da casa. O ator passou mal durante a prova do líder, pela manhã, recebeu atendimento médico e chegou a retornar ao confinamento horas depois, mas uma nova crise de convulsão levou à sua saída definitiva do programa.
Com isso, Henri se torna apenas o segundo participante da história do Big Brother Brasil a deixar o reality por motivos médicos. O primeiro caso ocorreu há 21 anos, no BBB 5, quando a dona de casa Marielza Souza precisou ser retirada da competição poucos dias após o início da temporada.
Na ocasião, Marielza passou mal enquanto estava na área de hidromassagem e foi socorrida por colegas de confinamento, entre eles Grazi Massafera, Jean Wyllys e o médico Rogério Padovan, que também integrava o elenco daquela edição. Ela teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico.
Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Marielza foi encaminhada a um hospital e não retornou ao programa. Em entrevista concedida anos depois ao Extra, ela contou que ainda sofreu outros dois AVCs.