Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marielza, do BBB 5, foi a primeira a sair do reality por motivo de saúde

Henri Castelli também teve que deixar o programa da Globo após ter uma convulsão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marielza participou do BBB 5, edição que tornou Grazi Massafera famosa.
Legenda: Marielza participou do BBB 5, edição que tornou Grazi Massafera famosa.
Foto: Divulgação/Globo.

Henri Castelli foi retirado do BBB 26 nesta quarta-feira (14) após enfrentar problemas de saúde dentro da casa. O ator passou mal durante a prova do líder, pela manhã, recebeu atendimento médico e chegou a retornar ao confinamento horas depois, mas uma nova crise de convulsão levou à sua saída definitiva do programa.

Com isso, Henri se torna apenas o segundo participante da história do Big Brother Brasil a deixar o reality por motivos médicos. O primeiro caso ocorreu há 21 anos, no BBB 5, quando a dona de casa Marielza Souza precisou ser retirada da competição poucos dias após o início da temporada.

Na ocasião, Marielza passou mal enquanto estava na área de hidromassagem e foi socorrida por colegas de confinamento, entre eles Grazi Massafera, Jean Wyllys e o médico Rogério Padovan, que também integrava o elenco daquela edição. Ela teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico.

Veja também

teaser image
Zoeira

Henri Castelli é desclassificado do BBB 26 após convulsão

teaser image
Ser Saúde

Entenda o que pode ter causado a convulsão de Henri Castelli no BBB

teaser image
Zoeira

Relembre os participantes do BBB que já passaram mal no confinamento

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Marielza foi encaminhada a um hospital e não retornou ao programa. Em entrevista concedida anos depois ao Extra, ela contou que ainda sofreu outros dois AVCs.

Assuntos Relacionados
Marielza participou do BBB 5, edição que tornou Grazi Massafera famosa.
Zoeira

Marielza, do BBB 5, foi a primeira a sair do reality por motivo de saúde

Henri Castelli também teve que deixar o programa da Globo após ter uma convulsão.

Redação
Há 55 minutos
Anitta é uma mulher jovem e magra. Na foto, ela está maquiada, de óculos escuros pra cima e usa um figurino vermelho com correntes prateadas.
Zoeira

Anitta será a atração da primeira festa do BBB 26

O evento será nesta sexta-feira (16).

Redação
Há 1 hora
Alberto Cowboy é um homem de meia idade de barba grisalha e cabelo preto. Na foto, ele está com equipamento de proteção durante a Prova do Líder.
Zoeira

Primeiro líder da edição, Alberto Cowboy quer mudar imagem de 'vilão' do BBB

Conhecido por ter feito pacto de sangue no BBB 7, o brother enxerga no BBB 26 uma nova chance com o público.

Luana Severo
15 de Janeiro de 2026
Quarto Branco do BBB 26. Participantes estão deitados no chão, enquanto Leandro encostado na parede.
Zoeira

Quarto Branco é acordado por sirenes e choro de bebê após 55 horas de confinamento

Oito candidatos disputam as duas últimas vagas ao reality.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Alberto Cowboy em uma piscina de bolinhas, com os braços erguidos, possivelmente celebrando ou descansando em meio às esferas coloridas, na Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 entra no 'top 4' das mais longas do reality

Disputa se estendeu por mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Big Fones do BBB 26.
Zoeira

Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 26; saiba que horas

Ligação vai acontecer durante o programa ao vivo.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Henri Castelli, Sol Vega, e Alberto Cowboy durante Prova do Líder.
Zoeira

5 momentos marcantes da primeira Prova do Líder do BBB 26

A disputa se encerrou na madrugada desta quinta-feira (15), após mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Alberto Cowboy.
Zoeira

Veja quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26 e como foi a disputa

A prova de resistência durou mais de 26 horas.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Homem com barba e camisa regata azul-marinho número 20, com tatuagens nos braços, em ambiente interno do Big Brother Brasil (BBB).
Zoeira

Henri Castelli é desclassificado do BBB 26 após convulsão

Ator teve uma convulsão durante a prova de resistência.

Redação
14 de Janeiro de 2026
'Euphoria' ganha trailer da 3ª temporada
Zoeira

'Euphoria' ganha trailer da 3ª temporada

HBO Max ainda divulgou data de estreia dos novos episódios.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem de fotos dos participantes que já passaram mal no BBB.
Zoeira

Relembre os participantes do BBB que já passaram mal no confinamento

Na edição atual, o ator Henri Castelli apresentou um quadro de convulsão.

Bergson Araujo Costa
14 de Janeiro de 2026
foto do ator Henri Castelli no BBB 26.
Zoeira

Mãe de Henri Castelli fica abalada com convulsão do ator

Família demonstrou preocupação e pediu informações à Globo

Redação
14 de Janeiro de 2026
Colagem com Kerline e Juliano lado a lado.
Zoeira

Kerline dá resposta afiada a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Ex-BBB ironizou comentário feito pelo influencer no BBB 26 e citou polêmica do "Dança dos Famosos".

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli convive com lesões permanentes desde que foi agredido em 2020.
Zoeira

Henri Castelli convive com sequelas no rosto desde agressão em Alagoas

O ator sofreu uma agressão em dezembro de 2020, na Barra de São Miguel.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Selfie do influenciador Felca. Na foto, ele, que é jovem, usa camisa preta e está sério. Seu cabelo é castanho, liso e longo e está partido de lado.
Zoeira

Felca diz que audiência com Hytalo Santos sobre adultização foi 'circo com palhaços sem graça'

O influenciador foi convocado para falar sobre o vídeo que gerou a investigação contra Hytalo Santos e seu marido, Euro.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli retornou ao BBB na tarde desta quinta-feira (14).
Zoeira

Após convulsão, Henri Castelli retorna ao BBB 26 e passa mal de novo

Confinados foram surpreendidos e chegaram a chorar na casa.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli.
Zoeira

Henri Castelli vai ao hospital após passar mal na Prova do Líder do BBB 26

Ator apresentou sinais de convulsão na manhã desta quarta-feira (14).

Redação
14 de Janeiro de 2026
Homem branco de cabelo, barba e bigode preto com blusa branca em ambas as fotos. À esquerda, cenário de fundo é uma casa com quadros e luz amarela. À direita, cenário é parede branca de colchão.
Zoeira

'Será mesmo que o jogo acabou?', diz Ricardinho após BBB 26

Internautas aproveitaram a publicação para pedir retorno do participante pela dinâmica 'laboratório'.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Seis pessoas de branco deitadas e sentadas em quarto branco, trajando roupas brancas.
Zoeira

No Quarto Branco, Chaiany e Matheus relembram discussões nas Casas de Vidro

A jogadora chegou a ironizar Jordana e se indignar por não ter entrado na casa mais vigiada do Brasil.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Henri Castelli passando mal durante prova no BBB 26 com várias plataformas amarelas e azuis.
Zoeira

Henri Castelli passa mal durante Prova do Líder no BBB 26

Ator caiu e apresentou sinais de convulsão durante a disputa nesta quarta-feira (14).

Mylena Gadelha
14 de Janeiro de 2026