Margot Robbie e Jacob Elordi exaltam beleza de Wagner Moura

A atriz Margot Robbie não poupou elogios ao falar sobre Wagner Moura durante uma entrevista recente. A artista australiana comentou sobre o visual do ator de “O Agente Secreto” e afirmou que ele “é realmente muito bonito”. O reconhecimento também veio de Jacob Elordi, colega de elenco em “O Morro dos Ventos Uivantes”, que destacou o talento e o charme do brasileiro.

As declarações foram feitas em conversa com a jornalista Fernanda Talarico, do UOL, durante a divulgação do novo longa. Na ocasião, a repórter parabenizou Elordi pela indicação ao Oscar por “Frankenstein” e comentou que o público brasileiro estava animado por torcer tanto por ele quanto por Wagner na categoria de Melhor Ator.

Diante disso, o astro da série “Euphoria” fez questão de elogiar o colega. “Que homem lindo, e um ator maravilhoso”, afirmou.

te entendemos margot robbie, te entendemos…. pic.twitter.com/PcPCqJcOgj — Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) February 3, 2026

O comentário abriu espaço para Margot compartilhar sua impressão sobre Wagner. “Quando ele subiu ao palco do Globo de Ouro, aquele brinco, eu fiquei tipo… Desculpa, ele é um ator excelente também, obviamente. Por favor, cortem o começo dessa entrevista”, disse, em tom descontraído. Em seguida, completou: “Mas ele é realmente muito bonito”.

Na sequência, Elordi reagiu ao pedido da atriz e brincou: “Por que fazer isso [cortar]? Tem que deixar”.

Vale lembrar que, no Globo de Ouro de 2026, Wagner Moura venceu a categoria de Melhor Ator em Filme Dramático, concorrendo justamente com Jacob Elordi. Já o Oscar de 2026 está marcado para o dia 15 de março, enquanto “O Morro dos Ventos Uivantes” chega aos cinemas em 14 de fevereiro.