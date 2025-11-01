Diário do Nordeste
Mãe de Virginia Fonseca ganha raspadinha da Loteria Espanhola

Margareth Serrão e amigas foram premiadas pela Loteria Espanhola.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Margareth Serrão de óculos escuro, vestido branco e posando na praia.
Legenda: Margareth Serrão comemorou ter ganhado o prêmio.
Foto: Reprodução/Instagram.

Durante uma viagem em família à Espanha, Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, viveu um momento de sorte e bom humor. Ao lado de duas amigas, ela comprou raspadinhas da Loteria Espanhola e acabou premiada, ainda que de forma simbólica: cada uma recebeu 3 euros, o equivalente à cerca de R$ 18,60 por pessoa.

A cena foi registrada por Virginia, de 26 anos, que compartilhou a reação da mãe nas redes sociais. Com bom humor, a influenciadora brincou com o valor da premiação, dizendo que daria apenas para comprar “uma blusinha” e ironizou: “nem paga a volta pra casa”.

Entre risadas, Margareth e as amigas comemoraram como verdadeiras milionárias, gritando “ricas, ricas” enquanto celebravam o pequeno prêmio. O momento leve rapidamente repercutiu entre os seguidores de Virginia, conhecidos por acompanharem de perto as aventuras da família.

Atualmente, Virginia está em Madri, hospedada na casa do namorado, o jogador Vini Jr., de 25 anos. A influenciadora viajou acompanhada da mãe e dos três filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e o caçula José Leonardo, para uma curta temporada na Europa.

 

