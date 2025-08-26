Ludmilla é convidada para ser primeira artista brasileira a usar nova ferramenta do Instagram

Ludmilla se tornou a primeira artista brasileira a usar novo recurso do Instagram. A ferramenta permite que artistas compartilhem conteúdo exclusivo que só poderá ser visto após ser desbloqueado por uma senha.

Até o momento, o recurso, disponível apenas para artistas convidados, já contou com grandes nomes internacionais como The Weeknd e Tyler, The Creator que usaram a novidade.

Segundo a plataforma, o objetivo é oferecer uma experiência interativa, transformando o acesso ao conteúdo em uma troca que aproxima ainda mais os artistas de seus fãs.

Como funcionam os reels bloqueados por senha no Instagram:

1. Criação do conteúdo exclusivo: o artista publica um reels e ativa o bloqueio com uma senha secreta;

2. Dica para o desbloqueio: para auxiliar os fãs, o artista fornece uma pista, que pode ser uma frase, um trecho de música ou referência criativa;

3. Engajamento e exclusividade: quem adivinhar a senha pode acessar o conteúdo, que pode incluir spoilers de lançamentos, bastidores de gravações ou momentos inéditos.

NOVA MÚSICA

Ludmilla lançou recentemente a faixa “Cam Girl”, em parceria com a americana Victoria Monét, uma das principais vozes do R&B mundial, e convidou os fãs a decifrarem o conteúdo exclusivo escondido em seu perfil no Instagram.

As pistas para chegar até essa senha foram enviadas pelos canais de transmissão da artista no Instagram e no WhatsApp e também foram publicadas em suas redes sociais.

Desde que souberam da novidade, os fãs demonstram empolgação para descobrir o que está guardado dentro desse post misterioso.