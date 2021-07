Luciano Szafir apresenta melhora da Covid-19 e é retirado de ventilação mecânica

O ator Luciano Szafir, 52, apresentou "melhora evolutiva" da Covid-19 neste sábado (10) e foi retirado da ventilação mecânica. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas tem quadro de saúde estável.

Segundo a assessoria de Szafir, o empresário e apresentador foi extubado e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Ainda não existe previsão de alta, no entanto.

Internado desde o dia 22 de junho, Luciano Szafir passou por cirurgia no abdômen na tarde de quarta-feira (7) para retirada de hematoma e segmento do cólon, após complicações da Covid-19. No mesmo dia, ele foi transferido para o Copa Star e deu entrada na UTI.

Diagnóstico antes de vacinação

Segundo a mulher de Luciano Szafir, Luhanna Szafir, ele teria observado os sinais da contaminação pela Covid no dia 14 de junho. O ator, que mora no Rio de Janeiro, poderia ser vacinado no dia 15, quando a faixa etária de 52 anos foi contemplada no Estado.

Esta é a segunda vez que Szafir pega Covid. A primeira infecção aconteceu ainda em 2020. Porém, na ocasião, ele não precisou ser internado.

Xuxa se pronuncia

Xuxa Meneghel comentou publicamente pela primeira vez a internação do ex-marido nessa sexta-feira (9), em publicação no Instagram. Ela criticou a demora na vacinação.

"A vacina demorou. 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras", reclamou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.

A apresentadora seguiu a declaração afirmando que "queria muito só agradecer as orações por ele, mas não consigo", "Fico indignada e desejando muito que o doutor [João] Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso", disse Xuxa.

Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua de mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil para ficar perto da família.