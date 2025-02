Loja virtual da Yeezy, marca de Kanye West, é retirada do ar após venda de camisas com suástica nazista

A loja virtual Yeezy, do cantor estadunidense Kanye West (Ye), foi retirada do ar, nesse terça-feira (11), dois dias após o artista anunciar a venda de camisas estampadas com uma suástica nazista no site. Nos últimos dias, o rapper voltou a se declarar como seguidor da ideologia fascista alemã e publicou uma série de mensagens contra judeus.

Ao visitar o endereço yeezy.com, os internautas se deparam com a seguinte mensagem em inglês: "Algo está errado. O que aconteceu? Esta loja não está disponível", comentou um usuário. A Shopify, plataforma usada pela marca para realizar as vendas digitais, detalhou que o empreendimento violou os termos de uso, então foi removido.

Veja também Zoeira Kanye West se pronuncia pela primeira vez sobre boato de ter sido expulso do Grammy 2025 Zoeira Quem é Bianca Censori, companheira de Kayne West que viralizou após aparecer nua no Grammy

No domingo (9), West, que atualmente se chama Ye, apareceu em uma propaganda durante o Super Bowl — principal jogo da liga de futebol americano —, no qual induzia o público a visitar a loja virtual da sua marca.

Ao entrar no endereço eletrônico do empreendimento, os consumidores se depararam com apenas um único item a venda: uma camisa branca simples, estampada com uma grande suástica nazista preta na frente. A peça era vendida por US$ 20 (cerca de R$ 115).

O artigo ficou disponível para compra por cerca de dois dias antes do site ser tirado ar. Não há informações se nesse período algum exemplar foi vendido.

"Todos os comerciantes são responsáveis ​​por seguir as regras da nossa plataforma. Este comerciante não se envolveu em práticas comerciais autênticas e violou nossos termos, então o removemos", disse a Shopify em comunicado ao portal da revista Forbes.

Agência de talentos dispensa cantor

Na segunda-feira (10), a agência de gerenciamento de talentos 33&West dispensou o rapper da lista de clientes. O antigo agente dele, o profissional Daniel McCartney, declarou, nas redes sociais, que o empreendimento encerrou o trabalho com West "devido seus comentários prejudiciais e odiosos".

No último fim de semana, o cantor fez uma série de publicações racistas na rede social X, nas quais declarou ser nazista. Ele também escreveu mensagens de apoio ao rapper Sean "Diddy" Combs, preso por acusações de tráfico sexual.

A conta de West foi desativada na plataforma na segunda-feira. Não há confirmação se o perfil foi suspenso ou retirado do ar pelo próprio artista.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.