Site de Kanye West vende camisas com suástica e conta no X é removida após comentários antissemitas

Com anúncio durante o Super Bowl, o rapper Kanye West (Ye) direcionou espectadores ao site da própria marca, a Yeezy, em que ele está vendendo camisetas brancas com uma suástica nazista. A venda da peça gerou uma onda de críticas. Pela tarde desta segunda-feira (10), ainda estavam disponíveis.

Além disso, nesta segunda, a conta do rapper na plataforma X ficou fora do ar. Ainda não se sabe se ele foi suspenso pela plataforma ou se o próprio artista removeu a conta. Foi no X que o rapper fez uma série de publicações racistas e antissemitas na última semana.

Em meio às postagens, ele chegou a se declarar nazista e a elogiar Adolf Hitler. As declarações foram amplamente condenadas por organizações como a Liga Antidifamação (ADL) e o Comitê Judeu Americano.

"Sou racista. Estereótipos existem por um motivo e eles são verdadeiros. Você pode ganhar dinheiro com judeus, mas eles sempre vão te roubar e te convidar para a casa deles na sexta-feira", disse Kanye West (Ye), em uma das publicações.

Ye também escreveu mensagens de apoio ao rapper Sean "Diddy" Combs, preso por acusações de tráfico sexual.

O ator David Schwimmer, famoso por interpretar Ross Geller na série Friends, pediu a remoção de Ye da plataforma, em mensagem direcionada a Elon Musk, dono do X. "Não podemos impedir um fanático de espalhar seu ódio ignorante... mas podemos parar de dar um megafone para ele, Sr. Musk", escreveu ele, em conta no Instagram.

No post, Schwimmer destaca que Ye tinha 32,7 milhões de seguidores no X, "o dobro de pessoas do que o número de judeus existentes". Ele afirma, ainda, que o discurso de ódio resulta em violência na vida real de judeus e critica a falta de ação para remover ou banir o rapper após as falas racistas. "Silêncio é cumplicidade", finaliza o ator.