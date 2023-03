Keanu Reeves faz 'piada' com segurança do Brasil e viraliza: 'perigoso até para John Wick'

O ator Keanu Reeves viralizou ao fazer uma "piada" com a segurança do Brasil durante uma entrevista ao programa "The Noite". Ele foi questionado sobre vir ao país e disparou: "Vir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para John Wick". A conversa com Danilo Gentili vai ao ar nesta terça-feira (14), no SBT.

Wick é o personagem de Reeves na franquia de filmes do mesmo nome. Ele é um famoso assassino de aluguel. "Acho melhor ele vir para conhecer algumas pessoas e festejar", disse o ator.

Novo filme

Keanu participou do programa para falar sobre o novo filme "John Wick: Baba Yaga", que chega aos cinemas do Brasil no dia 23 de março. Ele comentou sobre as gravações.

"Não gosto de dizer que uso dublês. Sempre digo que faço as cenas de ação. E faço o máximo que consigo. Mas quando o John Wick é atropelado por um carro, este não sou eu. Ele é um senhor chamado Jackson Spidell. Ele que é atropelado pelo carro… quando você assiste, eu faço cerca 90% das cenas", comenta.