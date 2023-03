Enquete BBB 23: resultado atualizado aponta Larissa como 9ª eliminada do programa

Larissa deve ser a 9ª eliminada do BBB 23, segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. O mais votado pelo público será revelado no programa ao vivo da noite desta terça-feira (14).

A professora de Educação Física aparece com 67,4% dos votos na simulação. Ricardo Alface vem logo atrás, com 19,7% das votações e, Domitila, com 8,8%.

Já Cezar Black é o menos votado para sair, com aproximadamente 4,1% dos votos dos leitores. O levantamento teve mais de 37 mil votos.

Legenda: Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo Alface devem permanecer no reality, segundo preferência dos leitores Foto: Reprodução

É importante ressaltar que a enquete não interfere no resultado oficial do Paredão. A votação oficial do reality é encerrada no programa ao vivo, pouco antes do anúncio do eliminado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO?

A berlinda foi definida na noite deste domingo (12), com uma dinâmica de votação em grupos. Domitila já estava emparedada desde que perdeu o Quarto Branco. Black foi o indicado do líder Guimê.

Na votação, a casa, dividida em grupos, escolheu Larissa e Marvvila para o paredão. No contragolpe dado por Aline para Larissa, a sister mandou Ricardo ao paredão.

Na Prova Bate e Volta, Marvvila se salvou novamente, pela segunda semana seguida.