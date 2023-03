Enquete BBB 23: Cezar, Domitila, Larissa ou Ricardo? Vote em quem você quer fora da casa

Domitila Barros, Cezar Black, Larissa e Ricardo estão no 9º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite deste domingo (12), com uma dinâmica de votação em grupos. Um deles será eliminada do reality na próxima terça-feira (14).

Domitila já estava emparedada desde que perdeu o Quarto Branco. Black foi o indicado do líder Guimê.

Na votação, a casa, dividida em grupos, escolheu Larissa e Marvvila para o paredão. No contragolpe dado por Aline para Larissa, a sister mandou Cezar Black ao paredão.

Na Prova Bate e Volta, Marvvila se salvou novamente pela segunda semana seguida.

Veja como foi a votação Grupo Azul Bruna: votou em Marvvila

Cara de Sapato: votou em Marvvila

Fred: votou em Sarah

Larissa: votou em Sarah

Gabriel: votou em Amanda

Ricardo: votou em Marvvila Grupo Laranja Domitila: votou em Larissa

Aline: votou em Gabriel

Cezar Black: votou em Larissa

Sarah: votou em Larissa

Marvvila: votou em Larissa

Amanda: votou em Gabriel