Fred tentou acordo com Domitila no Quarto Branco? Entenda acusação durante Jogo da Discórdia

O período em que Domitila e Fred Desimpedidos passaram no Quarto Branco do BBB23 voltou à tona no Jogo da Discórdia desta segunda-feira (13).

Durante a dinâmica, a ativista social escolheu o jornalista como "manipulador" e revelou para a casa que ele ofereceu um acordo para que ela desistisse do Quarto Branco em troca de não ser votada para o Paredão.

"Eu tenho dois aspectos. Um é o pessoal que na semana passada ele ter escolhido a Sarah para as pessoas do quarto dele votarem em mim. E o segundo motivo foi o que eu falei agora, a sua sugestão de 'eu abrir mão da prova como se a sua vitória fosse maior', em contrapartida, eu não iria ao paredão porque quem ia era o Cezar ou o Alface [Ricardo], e que se não fosse, você ia convencer sua equipe. Você tinha certeza que seu grupo faria o que você diria", disse a miss.

Fred rebateu a fala da sister e disse que não houve acordo para que ela desistisse da prova.

"Você jogou sujo naquele momento que te falei e você mesma se arrependeu. Voltou atrás, viu que jamais teria prova de que eu manipularia o jogo. Defende tanto as mulheres e falou da Lari do direct dela. Em nenhum momento eu falei pra você entregar. Você mesma falou 'o vovô babão ficaria feliz com o carro escrito Cris' e depois falou 'é, vamos até as nossas necessidades fisiológicas ou até o negócio apitar'. Como eu pedi pra você entregar o negócio se você falou isso?", questionou.

Após se sentar ao lado dos brothers, o jornalista voltou a negar que tenha feito um acordo."ela falou: 'Eu preciso muito dessa imunidade'. E eu falei: 'Você não precisa tanto dessa imunidade, tanto que essa semana cinco pessoas do nosso grupo não querem votar em você'", afirmou.

O que Fred disse para Domitila?

Durante a dinâmica do Quarto Branco, Fred sugeriu que Domitila desistisse do cômodo em troca de não ser votada pelos brothers para o Paredão.

"Não que eu seja o senhor da razão, seja o general, mas tipo... Eu sei também como conversar com as pessoas que supostamente votariam em você. Isso não é um acordo, nem um trato e nem um convite, mas tô te deixando claro".

"Sim, você está abrindo a porta de uma possibilidade", afirmou Domitila. "Exato, estou deixando claro e sendo honesto com você", completou Fred.