Keanu Reeves estaria insatisfeito com roteiro de 'Constantine 2', diz site

Quase 20 anos após o lançamento de "Constantine" (2005), filme que se tornou um clássico cult, a sequência está em desenvolvimento desde 2022. Segundo relatos, Keanu Reeves, que interpreta o protagonista John Constantine, está insatisfeito com o rumo criativo do projeto, considerado o principal obstáculo para a continuidade da produção.

Em entrevista ao site The Direct para promover seu novo filme, "Stand Your Ground", o ator Peter Stormare, que interpretou Lúcifer no longa original, comentou sobre o que sabe da sequência e indicou que Keanu Reeves não está satisfeito com o roteiro.

“É muita troca de ideias, porque… acho que o Keanu, que eu conheço bem, não está tão satisfeito com os roteiros e, geralmente, com o que sai dos estúdios”, afirmou Stormare. O ator acrescentou que a Warner Bros. pressiona por um espetáculo com “carros voando pelo ar” e “pessoas fazendo acrobacias e cenas de ação”.

Segundo Stormare, Reeves defende que a continuação mantenha o tom espiritual e sombrio que caracterizou o filme original, centrado na batalha entre forças sobrenaturais e no drama humano do personagem-título. “Acho que o Keanu diz: ‘Eu já fiz John Wick. Este filme é espiritual. É sobre demônios e pessoas comuns. E eu queria manter assim’”, relatou.

Stormare também destacou que, após anos à frente de franquias de ação como John Wick, Reeves quer preservar a essência de Constantine sem recorrer ao excesso de efeitos especiais e coreografias elaboradas. “Para fazer uma sequência, os estúdios querem, você sabe, carros voando pelo ar. Querem pessoas fazendo acrobacias e cenas de ação”, criticou.

Apesar das divergências criativas, o projeto segue oficialmente em desenvolvimento, embora sem previsão de lançamento. O filme original, além de Reeves e Stormare, contou com as atuações de Rachel Weisz, Tilda Swinton, Shia LaBeouf e Djimon Hounsou.