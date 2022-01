Karina Bacchi revela ter nojo de seu ensaio nu: 'Coisa demoníaca'

Capa da Playboy em 2006, a atriz Karina Bacchi, que hoje é evangélica, revelou em entrevista que tem nojo do ensaio. Ela afirmou que "o mal trabalhou de um jeito ali" e expressou nojo do trabalho.

"Ainda mais que o meu [ensaio] foi especial de Natal, nascimento de Jesus. Que absurdo! Com chapeuzinho de Mamãe Noel, que coisa demoníaca, gente. Eu tenho nojo, raiva desse momento!", comentou Bacchi em conversa com Suzana Alves, a ex-Tiazinha, em canal no YouTube.

Karina disse ainda que chega a "dar risada", pois não enxergava que estava fazendo "mal". "Não olho com culpa, eu não tinha entendimento, mas olha como o mal, ele trabalha na mente.... Eu achei que eu estava arrasando, arrasando com Jesus, que coisa horrorosa!", desabafou a atriz de 45 anos..