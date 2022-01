Gabriela Duarte anuncia fim do casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldflus

A atriz Gabriela Duarte contou, no perfil do Instagram nesta quarta-feira (26), que o casamento dela com o fotógrafo Jairo Goldflus chegou ao fim. Em uma foto com toda a família, junto dos filhos Manuela, de 15 anos, e Frederico, de 10, ela explicou o encerramento da união de 19 anos.

"Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão para o momento", escreveu a filha de Regina Duarte.

Parceria familiar

Na mesma publicação, Gabriela garantiu que a parceria entre os dois, assim como o amor e o cuidado no ambiente familiar, devem continuar da mesma forma.

"E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas", garantiu.

Para os fãs do casal, a artista compartilhou que a relação ainda será de cumplicidade, revelendo que sempre o considerará um grande "amor, amigo e pai dos filhos". O motivo do anúncio ela explicitou, se deu ao desejo de evitar qualquer mal entendido.

"Estamos bem, felizes e certos de que foi uma decisão acertada. O casamento se encerra e a família segue unida", finalizou na mesma postagem.