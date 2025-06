Juliette revela que o noivo está com suspeita de hepatite A; médico explica o que é a doença

Kaique Cervany, de 27 anos, o noivo da vencedora do BBB 21, Juliette, de 35, foi internado no último domingo (15) em São Paulo, com suspeita de Hepatite A. Na terça-feira (17), ela relatou que o parceiro foi ao hospital após oito dias sentindo dores.

Além de SP, houve aumento nos casos de hepatite A durante os primeiros meses de 2025 em Belo Horizonte. Na capital mineira, o aumento foi 256% de janeiro a abril, em relação aos mesmos meses do ano passado.

Mas o que caracteriza a doença? Outros estados devem se preocupar com um possível surto? O Diário do Nordeste conversou com Roberto da Justa, Médico Infectologista e Professor de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), para tirar essas e outras dúvidas.

Sintomas e prevenção

A hepatite A é uma infecção causada por um vírus. A maioria das pessoas desenvolve uma infecção assintomática ou com poucos sintomas. Apenas uma parcela dos infectados pode apresentar febre, mal-estar, prostração, náuseas e vômitos. Os mais marcantes dos sintomas, no entanto, são os olhos e a pele amarelada e a urina escura "cor de coca-cola".

Trata-se de uma infecção viral cuja principal forma de transmissão é enteral ou fecal-oral. Pode ser transmitida por água e alimentos contaminados, ou pelo compartilhamento de objetos, como talheres e copos, entre pessoas infectadas e não infectadas.

De acordo com Roberto da Justa, hábitos básicos de higiene são as melhores formas de prevenção. "Lavar bem as mãos antes e depois de ingerir alimentos. Higienizar bem esses alimentos com água potável. O cozimento também elimina o vírus". Ele lembra ainda que o mais importante dos aliados é a vacinação.

"Existe uma vacina muito eficaz contra a hepatite A incluída no calendário vacinal brasileiro. É indicada para crianças a partir de 5 meses de idade", explica.

A doença dura, segundo o médico, em torno de um mês, até evoluir para a cura espontânea. Em adultos, principalmente após os 50 anos, ela pode ser grave. O paciente não precisa ser isolado, mas quem teve contato próximo precisa ficar atento ao grau de relação para não se contaminar.

Relação sexual

Desde quando falou sobre o estado de saúde do companheiro, Juliette tem rebatido comentários sobre a transmissão do vírus, após internautas criarem boatos de que o contágio teria sido sexual.

"A prática oral e/ou anal é sim uma das formas de transmissão, e ainda há muito preconceito em relação a isso, o que deve ser naturalmente combatido", diz o médico.

Sobre o risco de surto na região Nordeste, ele avisa: “Devemos nos preocupar, sim, principalmente porque nos últimos anos vem caindo a cobertura vacinal neste e em outros casos. Então nós aqui no Nordeste não estamos isentos desse risco. O que nós precisamos, fundamentalmente, é incentivar a vacinação das nossas crianças e dos adultos mais suscetíveis para que não não sejam acometidos pela hepatite A, que é uma doença que pode ser grave e levar ao óbito.”