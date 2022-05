Joana Prado diz que se arrepende do passado como 'Feiticeira' e de posar nua

A empresária Joana Prado, de 45 anos, conhecida pela personagem Feiticeira da década de 1990, comentou ter se arrependido do passado como modelo e de ter posado nua para uma revista. A declaração foi dada durante live com a atriz Karina Bacchi, no último dia 12 de maio.

As duas, que são religiosas, compartilharam impressões sobre a fé e as mudanças após se tornarem evangélicas. Atualmente, Joana mora com o marido, o ex-lutador Vitor Belfort, e os três filhos, nos Estados Unidos.

Apesar de lamentar alguns episódios do passado, a empresária disse acreditar que a personagem foi uma experiência importante em sua trajetória.

"Houve um arrependimento, mas eu também entendo que para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que viver a minha história de Feiticeira, faz parte da minha história”, disse.

“Eu tive que passar por aquilo para eu ter o entendimento e, daí, eu ter o arrependimento. Arrependi-me da minha época da Feiticeira porque o arrependimento significa mudança de atitude e de pensamento, para daí ter o entendimento que é fazer e seguir tudo o que Jesus nos ensinou", continuou.

Joana acrescentou ter um carinho pela ‘Feiticeira’. "Só Deus sabe o tanto que eu sofri, mas, também, o tanto que eu me diverti, cresci, amadureci e aprendi com a época da Feiticeira", contou.

"Eu, mesmo tendo feito 'Playboy', mesmo tendo sido um símbolo sexual, nunca, literalmente, vendi meu corpo. Se eu fiquei com três caras do meio artístico, foi muito. Um deles foi o Vitor. Sempre me preservei muito", relatou.

Questionada pelos internautas sobre a personagem, ela disse que poderia falar sobre essa época, mas preferia compartilhar os projetos atuais.