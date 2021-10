Joana Prado e Vitor Belfort perdem patrocínio após comentários transfóbicos nas redes sociais

Joana Prado e Vitor Belfort perderam o patrocínio de uma das maiores marcas de vitaminas e suplementos do mundo, logo após envolvimento em uma polêmica sobre banheiro unissex nos Estados Unidos na última semana. A informação foi confirmada por Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia.

Joana Prado e Vitor Belfort

No início deste mês, a ex-modelo compartilhou um vídeo no Instagram gravado em um estabelecimento comercial na Flórida, nos Estados Unidos. O casal vive com a família em solo norte-americano.

"Eu entro aqui no banheiro com a minha filha, enquanto tem um homem aqui do lado? Dá medo, né? O que vocês acham disso?", questiona nas imagens, que não foram apagadas da rede social.

Em resposta, Belfort também se posicionou contra o banheiro inclusivo. "Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro. Vamos proteger", escreveu nos comentários.

Reclamações dos clientes

A mudança na representação do patrocínio ocorreu logo após as reclamações de clientes da marca. Segundo eles, o casal teria proferido afirmações transfóbicas.

"Joana Prado e Vitor Belfort não são mais embaixadores da marca", afirmou a marca após o questionamento de um consumidor na rede social.