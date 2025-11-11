Influenciadora vende frascos com gotas de suor por até R$ 1,5 mil

A influenciadora Karol Rosalin, 29 anos, conhecida por ter sido eleita pela inteligência artificial como a “mulher fitness perfeita”, revelou que vai custear suas fantasias de Carnaval com o dinheiro arrecadado pela venda de gotas de suor coletadas após seus treinos.

“Desde que comecei a vender as gotas de suor, decidi investir em algo que realmente tenho paixão. Foi daí que veio a ideia de usar esse dinheiro para as fantasias do Carnaval”, contou Karol ao Uol.

A influenciadora mostrou em vídeos nas redes sociais como o líquido era coletado e embalado em frascos personalizados, vendidos por até R$ 1.500 cada. O que começou como uma brincadeira acabou se tornando um sucesso inesperado. “Começou como uma brincadeira com meus seguidores, mas acabou se tornando algo maior do que imaginei”, afirmou.

Lucro

Além das fantasias, parte do lucro foi usada para comprar uma casa no Interior de São Paulo. “Foi gratificante transformar algo curioso em resultado real. Poder investir no meu sonho de desfilar e ainda conquistar um espaço só meu é um marco muito especial”, celebrou.

Karol estreia como madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé, que será a quarta escola a desfilar na sexta-feira do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2026, com o enredo “Plantar para colher e alimentar: tem muita terra sem gente e tem muita gente sem terra”.

“Estou nervosa e muito emocionada, é algo que sempre quis viver. Quero que seja uma estreia marcante, com muita entrega e alegria”, declarou.