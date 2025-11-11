Tiktoker britânica admite que fingiu ter câncer

A influenciadora britânica Brittany Miller, conhecida por vídeos de receitas e conteúdos sobre maternidade, admitiu que fingiu ter câncer gástrico em 2017, quando tinha 21 anos.

Na época, ela alegou estar em estágio três da doença e comoveu amigos e familiares, que chegaram a criar uma vaquinha para ajudá-la financeiramente. Meses depois, o financiamento coletivo desapareceu, e o suposto diagnóstico nunca foi confirmado. Três anos mais tarde, uma ex-amiga revelou a farsa e Brittany acabou sendo condenada por fraude. Ela foi multada e obrigada a cumprir liberdade condicional.

Atualmente com 29 anos, mãe de gêmeos e com milhões de seguidores no TikTok e Instagram, Brittany decidiu falar publicamente sobre o caso.

Veja também É Hit Cantor de forró é agredido por PM em Canindé

Em vídeo publicado na segunda-feira (10), ela reconheceu que mentiu em um momento de grande fragilidade emocional. “Em 2017, minha saúde mental estava extremamente debilitada e, na época, eu não percebia o quão ruim estava, mas estava muito mal”, disse.

“Eu estava deprimida, estava perdida, estava confusa. Perdi meu parceiro, perdi meu emprego, e muitas coisas aconteceram naquele ano que me levaram a ter problemas de saúde mental".

A influenciadora afirmou ainda que não se beneficiou financeiramente da mentira. “Assim que vi as doações, duas delas, mandei fechar a página imediatamente e não peguei um centavo sequer. Amadureci com isso. Estou trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Levei muito tempo para entender por que fiz isso. E me perdoo porque eu estava mentalmente instável".