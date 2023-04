Influenciadora Patrícia Elias reaparece após postar que 'chegou ao limite'

A influenciadora de beleza com quase 700 mil seguidores, dermaticista (profissional especializada em tratamentos de beleza), Patrícia Elias, foi encontrada neste domingo (30) após ter saído de casa sexta-feira (28) em São Paulo e o marido, Luís Guimarães, relatar seu desaparecimento. Em vídeo, ela relata que estava em um hotel em Santos.

Luís fez um apelo nas redes sociais. Horas antes de desaparecer, Patrícia havia publicado um vídeo afirmando que estava no limite. A postagem com essa afirmação foi apagada neste domingo (30).

No post sobre o reparecimento de Patrícia há a seguinte mensagem: "Patrícia Elias foi encontrada, já estamos com ela. Obrigado por todo o apoio que nos deram. Ela precisará muito do carinho de vocês".

"Não aguentei a pressão"

Em vídeo publicado neste domingo (30), após ser encontrada, Patrícia disse que na sexta-feira "deu uma pane no cérebro" diante de tudo que ela tem passado.

Ela contou que na sexta-feira terminou os atendimentos, passou em casa, pegou as coisas e deixou a carteira e o celular em casa para não ser

Ela relata que na ocasião pegou um táxi para Santos. "Desde então fiquei aqui e não queria contato com ninguém", disse. No vídeo, ela informa que estava em um hotel e neste domingo ligou para o marido e disse que ele podia ir encontrá-la.

Na postagem, a influenciadora escreveu também: "Estou bem, vou retomar a minha vida. Não iria gravar hoje, mas li tanta palavras de carinho e vi tantos gestos maravilhosos que vim falar com vcs, pois retomaram minhas forças.Vou me cuidar mais, prometo".

Busca pela influenciadora

Desde sexta-feira (28), o marido da dermatologista, Luís Guimarães, fazia apelos nas redes sociais, afirmando que a mulher havia desaparecido.

Informações divulgadas no próprio perfil de Patrícia durante as buscas informaram que ela havia saído de casa à noite, no Morumbi, por volta das 20h20.

Horas antes, a dermatologista publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que atingiu o seu limite.

"Sabe qual o erro da maioria das pessoas? Entender e respeitar o limite dos outros. Todo mundo tem um limite. Eu sou muito grata por tudo o que aconteceu na minha vida, mas eu estou no meu novo limite. Eu peço perdão a Deus e para todos vocês que acreditaram no meu trabalho. Perdão. Eu não aguento mais, desculpa", afirmou Patrícia em vídeo que foi apagado.